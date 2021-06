Andrea Damante la frecciatina di Andrea Damante contro Ilary Blasi: poco spazio all'isola dei famosi?

Andrea Damante è stato invitato nello studio de L'Isola dei Famosi per supportare l'amico Ignazio Moser. Ai fan, tuttavia, non è sfuggito un particolare. Il deejay veronese ha pubblicato su Instagram una storia che per molti è apparsa come una 'frecciatina' contro il programma e forse anche contro la conduttrice Ilary Blasy. Ieri la puntata è stata molto ricca perché c'erano diverse eliminazioni e non sono mancati i traslochi tra le isole. Probabilmente Damante avrebbe voluto più spazio durante la semifinale.

Leggi anche > Amici 20, Martina Miliddi e Raffaele Renda non si nascondono più: le prime foto insieme e la dedica romantica

Isola dei Famosi, la frecciatina di Andrea Damante

Ieri sera Andrea Damante ha accettato l'invito della produzione dell'Isola per parlare con l'amico naufrago e forse per sostituire tra gli ospiti Cecilia Rodriguez che non poteva essere presente. Su Instagram ha pubblicato un video in cui si vede lo studio e la didascalia «Due parole». Aggiungendo un tag a Moser. Una frecciata a Ilary Blasi rea di avergli dato poco spazio? Questa l'ipotesi di molti molti fan.

Isola dei Famosi, la frecciatina di Andrea Damante

Damante è stato chiamato a intervenire solo una volta a differenza di altri ospiti che lo hanno preceduto. Secondo i fan potrebbe aver reagito stizzito. La maggior parte del pubblico ha interpretato così questa didascalia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA