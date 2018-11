Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“No, non sono innamorato. Trovare la persona giusta che mi faccia innamorare, non sarà facile”, nessuna love story all’orizzonte per Andrea Damante. Il deejay, ex tronista ed ex gieffino della versione vip proprio durante “Uomini e donne”, il salottino sentimentale condotto da Maria De Filippi e seguito da Leggo.it , ha conosciuto la sua precedente fidanzata, Giulia De Lellis, allora arrivata in trasmissione come sua corteggiatrice. Giulia l’anno successivo ad Andrea ha preso parte al GfVip e poco dopo i due si sono improvvisamente lasciati ma mentre lei, dopo diversi flirt che le sono stati attribuiti, ha ritrovato l‘amore con il vincitore della scorsa edizione di Amici, Irama , per Andrea trovare una nuova campagna sembra un’impresa per ora difficile.Nonostante le voci di corridoi lui non ha mai commentato il fidazamento della ex: “Il Dama sta bene. Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo adesso – ha fatto sapere al Magazine di “Uomini e donne” - Io sto benissimo, sono contento del mio lavoro e della mia vita. Sono contento se tutti siamo contenti, mettiamola così. Se una storia d’amore finisce perché non si va d’accordo o per un’altra serie di motivi, l’importante è che dopo si stia bene. Ma il gossip non m’infastidisce sia chiaro. Essendo stato lanciato da Uomini e Donne, è normale che la gente ne parli visto che è un programma così tanto seguito”.Dopo una breve partecipazione a “Riccanza”, a fianco del cugino Angelo Fasciana, sarà al timone del programma su Mtv dedicato chart musicali del 2018, in onda dal 16 dicembre: “Si tratta di un format che va in onda in tutte le nazioni e io condurrò la versione italiana. Sarà una classifica dei video più visti dell’anno e dei premi internazionali. Lo registro nei prossimi giorni. L’ultima settimana di febbraio, invece, uscirà il mio nuovo singolo, poi un altro poco prima dell’estate. Stiamo realizzando un grosso progetto con una produzione internazionale di cui sono davvero orgoglioso”.