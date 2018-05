Anais, la figlia 18enne di Noel Gallagher che si divide tra la moda e l'attivismo vegano

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A soliè già molto attiva tra impegni professionali e varie battaglie animaliste, ma per un po' sarà difficile scrollarsi di dosso l'etichetta di 'figlia di':, però, sta cercando la propria strada anche se ammette che la sua popolarità è dovuta principalmente a suo, fondatore degliAnais, nata dall'unione tra, in questo periodo è testimonial di, il celebre marchio sportivo, ma in passato ha già lavorato pere per. Guai, però, a considerarla frivola solo per la carriera nell'ambito della moda: la ragazza ha la testa sulle spalle e una certa personalità, che in passato l'ha portata a ricevere molte critiche per l'appoggio a tantema anche per invitare le sue coetanee a scegliere un trucco naturale.«So di essere arrivata nel mondo della moda grazie alla fama di mio padre, ma per restarci sto facendo affidamento solo su me stessa e sulla mia professionalità» - aveva dichiarato la ragazza - «Per essere una modella, ho tanto da dire e lo faccio con coraggio. Ricordo ancora i tanti attacchi quando avevo postato una foto delle mie, ma ora non mi faccio più buttare giù, anche se trovo ancora ridicolo che debba essere io a fare notizia quando ci sono tante cose che non vanno in questo mondo».Da anni Anais è amica di altri figli di grandi celebrità mondiali, come(figlio di David e Victoria Adams) o(figlio di Madonna e Guy Ritchie). Nella vita privata, però, è decisamente anticonformista e, tranne quando deve posare, sceglie sempre un trucco decisamente leggero: «Trovo profondamente sbagliato che ragazze della mia età si trucchino o decidano di rifarsi fino a sembrare donne di 25-30 anni. La gioventù è bellissima e va mostrata, non è qualcosa di cui vergognarsi».