Amici, Giulia Pauselli risponde alle critiche sulla sua gravidanza: «Gli sguardi della gente fanno male»

Grandi attese per Giulia Pauselli. La ballerina di Amici è all'ottavo mese di gravidanza, aspetta il primo figlio dal ballerino Marcello Sacchetta. Su Instagram, Giulia ha parlato del periodo che sta attraversando, tra alti e bassi: «In questi giorni faccio un po' fatica a mostrarmi. Ho ricevuto un po' di messaggi che mi hanno fatto riflettere. Sono in balia degli ormoni e di tanti pensieri e non sempre riesco a prendere le critiche alla leggera. Mi sono sempre mostrata con orgoglio, forse è arrivato il momento di poteggermi/proteggerci un po' di più? Mi rendo conto che adesso più andiamo avanti e più diventa tutto più complicato e fragile. Per fortuna è solo una minima parte, quella che a volte mi fa sentire vulnerabile. Grazie per tutto l'amore che ci state dando».

Dopo qualche ora, Pauselli è tornata su Instagram, ringraziando tutti per i messaggi di affetto che le inviano per sostenerla. E ha precisato che ha avuto un momento di fragilità: «Mi volevo scusare se a volte mi faccio vedere così vulnerabile. Mi rendo conto che a volte forse esagero e sembro quasi patetica. Questo è un viaggio complesso e so di non essere sola. Ci sono tante persone che sono nella mia condizione. Per me è un modo per sentirmi meno sola in questo viaggio, che è una montagna russa di emozioni. Ogni giorno porta alti e bassi, ieri era molto basso. Avevo bisogno di un po' di supporto. Volevo rassicurarvi, sono gli ormoni impazziti».

La ballerina, infine, ha spiegato che soffre molto per gli sguardi delle persone che la giudicano, perché magari decide di uscire di casa con il pancione scoperto: «A parte qualche messaggino antipatico che ho ricevuto, a volte quello che fa più male sono gli sguardi delle persone. Magari non capiscono perché io vada in giro con la pancia di fuori. Non tutti i giorni ho voglia di mettere degli abiti larghi, magari ci sono delle cose nell'armadio che vorrei mettere e che non mi stanno più e che mi vedono costretta a portare un pantalone a vita molto bassa e una maglietta che non mi sta più e allora mi esce la pancia. O semplicemente ci sono dei giorni in cui ho voglia di sentirmi bella e di vestirmi come mi vestivo prima e le persone ti guardano male, quasi con pietà, come a dire "poverina", perché vedono che non riesco più a camminare dritta, normale, perché la pancia è ingombrante. A volte queste cose, nei giorni no, ti mandano ancora più giù».

