Amici, Gianmarco Petrelli e Megan Ria si sono lasciati: «Finita per sempre»

di Dajana Mrruku

Gianmarco Petrelli e Megan Ria si sono lasciati? L'ultima foto insieme dei due ballerini risale a settembre 2023, gli ex concorrenti di Amici sono poi riapparsi in un video su Instagram insieme ad aprile per una collaborazione, cosa che ha fatto drizzare le antenne ai fan della coppia che hanno iniziato ad indagare.

I due si sono conosciuti perché hanno partecipato al talent show di Maria De Filippi, Amici, nel 2022 e dopo un anno di amore intenso e condiviso sui social, avrebbero riscontrato qualche difficoltà, soprattutto dopo la partecipazione di Megan a Pechino Express, insieme a Maddalena Svevi, altra ballerina di Amici22.

Che cosa è successo?

L'indiscrezione

Deianira Marzano ha condiviso un'indiscrezione arrivata tra i suoi messaggi: «Gianmarco e Megan di Amici si sono lasciati da più di un mese e non c'è nessuna possibilità di recupero perché hanno interessi diversi». A parlare è una fan della coppia che annuncia una verità che sarebbe palese e chiara a tutti.

L'esperta di gossip conferma ciò che dice l'utente, aggiungendo che per i due non ci possa essere nessun ritorno di fiamma: «Finita per sempre».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 19:11

