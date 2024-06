Amici 23, aria di crisi tra Mew e Matthew? «Gli sarò per sempre riconoscente, comunque vada»

di Dajana Mrruku

Grande protagonista dell'ultima edizione di Amici è stata Mew: la sua relazione con il cantante Matthew ha fatto sognare gli spettatori. Amore che forse potrebbe essere in bilico, stando ad alcuni tweet della cantante. Il percorso di Mew all'interno della scuola di Amici è stato piuttosto breve perché poco prima dell'inizio del serale, ha deciso di lasciare il programma, e con lei anche il fidanzato Matthew.

Numerose sono state le insinuazioni sui ragazzi, dalle più fantasiose - come chi pensava che la cantante fosse incinta (voce subito smentito dalla diretta interessata) - a quelle più serie come chi sospettava che Mew avesse problemi a gestire l'ansia. La cantante non ha mai rivelato il vero motivo dell'uscita, ma ha fatto intendere che la situazione all'interno della scuola iniziava a essere ingestibile per lei e per la sua salute mentale. Insieme alla redazione, quindi, ha deciso di mettere fine alla sua partecipazione, senza nessun tipo di dramma, ma con il supporto di tutta la produzione, Maria De Filippi compresa. Matthew ha deciso di seguirla per starle vicino in un momento così delicato.

Ma i due stanno ancora insieme? Perché si vocifera una crisi tra i due?

matthew in molteplici situazioni mi ha letteralmente salvato la vita. non è solo il mio ragazzo, è il mio migliore amico ed è una persona alla quale sarò per sempre riconoscente indipendentemente da come andrà la nostra storia d’amore.

non sapete nulla e mai lo saprete. — ʍew🕸️🕷️🖤 (@valeturc) June 7, 2024

Il tweet di Mew

La verità è ben lontana e per andare a ricercarla bisogna recuperare e guardare attentamente alcune storie Instagram di qualche giorno fa di Mew.

mew si è tatuata il nome del fidanzato?….. pic.twitter.com/7MmKYzMl8A — mato 🧚🏻‍♀️ (@xannypeep) June 7, 2024

Il tatuaggio per Matthew

Mew ha condiviso gli ultimi tatuaggi fatti sulle sue storie Instagram. Tra le varie ragnatele tatuate (una nera sull'orecchio e un'altra bianca sul collo), la cantante ha mostrato anche un altro tatuaggio che ha lasciato tutti a bocca aperta: il nome del fidanzato Matthew.

Una scelta che in molti hanno trovato affrettata e non pesata abbastanza, ma Mew ha voluto rispondere con il tweet sopracitato, facendo capire a tutti che per lei, Matthew è stato un'ancora di salvezza e che lo porterà sempre nel cuore, comunque vada la loro relazione.

