Amedeo Goria e la fidanzata Vera Miales di 31 anni più giovane: «Sesso 5 volte in un giorno, ma non posso essere fedele»

È finita al centro del gossip la relazione tra Amedeo Goria e la modella Vera Miales perché tra i due ci sono 31 anni di differenza. Il giornalista sportivo, ex marito di Maria Teresa Ruta, ha 67 anni, mentre la ragazza 36. Goria ha ritrovato l'amore e ha raccontato la loro storia e quotidianità al settimanale 'Nuovo'. La differenza d'età non è un problema, soprattutto per l'intimità. I due hanno dichiarato di aver fatto sesso cinque volte in un giorno.

Amedeo Goria e la fidanzata di 31 anni più giovane

Quello che emerge dalle pagine del settimanale è la passione che c'è tra loro. Nell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Amedeo Goria ha ammesso: «Tra noi c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità». Goria ha spiegato che quando vede una donna da cui si sente attratto, avverte «l'impulso di conquistarla e sedurla».

Chi è Vera Miales

Vera Miales è una modella e influencer originaria della Moldavia. Il cronista avrebbe chiarito che non ha intenzione di avere altri figli e per ora questo non rappresenta un problema, sebbene la modella desideri diventare madre. «Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso». Anche la fedeltà non fa per lui: «Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 16:46

