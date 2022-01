Ambra Sabatini a "Verissimo" il ricordo dell'incidente: «In motorino con papà per andare agli allenamenti..»

Ambra Sabatini ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale5. A soli 19 anni Ambra Sabatini ha vinto alla Paralimpiadi di Tokio la medaglia d’oro per i 100 metri: l'atleta ha perso la gamba in un incidente mentre era in motorino con il padre.

Ambra Sabatini (Instagram)

Ambra Sabatini a "Verissimo"

Ambra Sabatini ospite di “Verisismo” di Silvia Toffanin. A soli 19 anni Ambra Sabatini ha vinto alla Paralimpiadi di Tokio la medaglia d’oro per i 100 metri: «Sono molto contenta – ha raccontato - Quando stavo sul volo di ritorni di Tokio controllavo sempre nella cappelliera per assicurarmi che la medaglia fosse ancora là».

Ambra ha perso la gamba in un incidente il 5 giugno 2019 mentre era in motorino con il padre: «Stavamo andando agli allenamenti, eravamo in motorino e una macchina ha invaso la corsia. Ha preso lo scooter e il ginocchio, con papà abbiamo ruzzolato insieme sulla strada per molti metri. Da subito ho visto che la situazione era grave ma per non spaventare nessuno ho fatto finto niente. Sono rimasta vigile e mi sono detto che se sarei ritornata a correre ci sarei riuscita anche con una gamba sola. Mi ero preparata già da prima preparata a perderla. Sono stata in terapia intensiva per una settimana, ho fatto poi alcune operazioni di assestamento. Ho ricominciato a camminare e a riprendere ad andare a scuola 3 mesi dopo. C’è stata la pandemia e mi doveva arrivare la protesi, ho cominciato a provare a fare tutti gli sport che potevo praticare senza. Poi è arrivata e ho ripreso gli allenamenti, Sono tornare a correre, fare sport, diventata un esempio per le atre persone, dimostrando che tutto questo è possibile».

Nella sua vita di Ambra Sabatini c’è spazio anche per l’amore: «Il mio fidanzato si chiama Alessandro, stiamo insieme da oltre un anno. Ci siamo conosciuti mentre facevamo atletica, era un’amicizia che dopo l’incidente è diventata sempre più stretta. Poi a Porto Santo Stefano, mentre ci occupavamo di una colonia di bambini, è scatta la scintilla...».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA