«Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati». L'indizio che non lascia dubbi

«Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati». Ecco l'indizio. La storia d'amore tra la professoressa dell'ultimo Grande Fratello Nip e l'ex marito di Tina Cipollari potrebbe essere giunta al capolinea. E ci sarebbe un indizio.

Leggi anche > GF Vip, paura per Antonella Elia: «Continua a uscire sangue». Interviene il medico

Come riporta il sito Gossip e tv, Ambra Lombardo non seguirebbe più Kikò Nalli su Instagram. L'hair stylist sarebbe stato raggiunto telefonicamente dal sito di gossip e avrebbe commentato così: «Non mi interessa più il gossip, facessero quello che gli pare. Ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento».

Non è tutto. Da tempo Ambra Lombardo e Kikò Nalli non apparirebbero più insieme sui social. Storia al capolinea? Staremo a vedere.

Leggi anche > Barbara D'Urso in versione mamma: il post per i suoi figli

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA