«Max Allegri uno viscido»: Ambra Angiolini risponde così all'hater sui social

Hater messo a tacere con un commento netto e chiaro. È quanto successo sotto l'ultimo post Instagram del profilo di Ambra Angiolini che ha risposto furiosa ad un commento poco delicato sul suo compagno, l'allenatore della Juventus, Max Allegri.

«Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?», ha chiesto un folower. Secca la replica di Angiolini: «Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com'è toccare uno stronz*».

Leggi anche - Sabrina Salerno hot, a 53 anni le foto stile "Miss maglietta bagnata" conquistano i social

Una riposta furiosa che ha messo a tacere l'haters in pochi secondi. Ed è proprio dalla foga con cui Ambra ha difeso Allegri che arriva la conferma di quanto le voci di una presunta crisi di coppia siano in realtà infondate.

Ad aprile infatti si è parlato di una rottura dopo quattro anni d'amore. Solo illazioni, in realtà. A maggio la smentita: la coppia è stata immortalata insieme durante il weekend trascorso nella Capitale per via degli Internazionali di tennis: abbracci, sorrisi e gesti affettuosi. Poi una vacanza romantica in Costiera Amalfitana.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA