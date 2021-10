Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, l'amore è finito? «L'allenatore sarebbe sparito nel nulla»

Amore al capolinea per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini? La storia tra i due sembra essere finita e una serie di indizi non fanno che alimentare questo sospetto. I due, che sono sempre stati piuttosto riservati sulla loro relazione, non si vedrebbero insieme da un po'.

La coppia, che sta insieme da 4 anni, sembrerebbe essersi lasciata, come spiega il settimanale “Chi”. Se ne parlava già prima dell’estate, poi i due erano stati paparazzati insieme in Costiera Amalfitana: baci, abbracci, coccole e selfie proprio per allontanare queste voci e mostrare al mondo che la passione fosse come quella dei vecchi tempi, nonostante gli impegni di entrambi. Sembra poi che per l'attrice la fine della relazione sia stato un vero colpo al cuore e che abbia provato in ogni modo a salvare il rapporto. Allegri invece sembra essere sparito nel nulla.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 13:17

