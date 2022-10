Ambra Angiolini e Francesco Renga, abbracci e risate insieme ai figli... ritorno di fiamma?

di Redazione web

Ambra Angiolini e Francesco Renga insieme con i figli. La coppia, che si è ormai separata da anni, non ha mai nascosto il fatto di essere rimasti in buoni rapporti soprattutto per il bene dei loro figli, Jolanda e Leonardo. Sebbene i rapporti siano sempre stati buoni i momenti in cui si sono lasciati immortalare tutti e 4 insieme sono sempre stati rari. Qualche giorno fa i due si sono mostrati con i ragazzi in un parco divertimenti sul lago di Garda e qualuno ha già parlato di ritorno di fiamma.

Complicità

Tra i due emerge una forte complicità, oltre a un grande rispetto e a un profondo affetto, al punto che molti si chiedono se in realtà quello mostrato sui social non sia un riavvicinamento di coppia. Ambra Angiolini, 45 anni, e Francesco Renga, 54, hanno mostrato diversi contenuti sui social, come una coppia qualunque. I due hanno trascorso con i figli una bella giornata in famiglia tra risate, effusioni e divertimento.

Fortemente legati

Ambra non ha mai nascosto di essere rimasta legata a Francesco, recentemente ha confessato che l'unico vero fallimento della sua vita lo ha vissuto con la fine dell'unione con il padre dei suoi figli. Parole condivise da Francesco che ha sempre considerato l'attrice e i figli una priorità.

Sebbene i due siano andati avanti e abbiano avuto altre relazioni (quella di Renga e Diana Poloni ancora in piedi), sono rimasti fortemente legati. Che sia il preludio per un ritorno di fiamma?

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 15:00

