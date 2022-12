Ambra Angiolini, la figlia Jolanda Renga attaccata sui social: «Sei brutta, non somigli a tua mamma». La risposta zittisce gli haters

«Sei brutta, non somigli a tua mamma, potevi essere più fortunata». Sono solo alcuni dei commenti che Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, si è vista rivolgere sui suoi profili social. Con un video pubblicato su TikTok, la 18enne ha risposto zittendo gli haters, senza però alzare la voce. «Il mio sogno non è essere bella o la sosia dei miei genitori», ha detto.

Paola Di Benedetto, l'imbarazzo con Rkomi durante X-Factor. E con Berrettini «gioca a nascondino»

Silvia Slitti contro Ambra Angiolini: «Abusiva a casa mia, non vuole più andarsene»

Il video di Jolanda Renga

«Sono Jolanda, o la figlia brutta - ha esordito nel video, dopo aver fatto un collage dei commenti che le sono arrivati suo suo aspetto -. 'Sei brutta' è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio o nelle foto. Hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto. All'inizio ci sono rimasta male, ma oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza».

«Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori - continua Jolanda -. In realtà il mio desiderio nella vita è di fare cose importanti, che contano, e tentare di migliorare un po' il mondo. Sono felice di me stessa, ogni giorno tento di fare qualcosa e dare il massimo e penso che questo mi renda una bella persona. Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, al mio aspetto, perché questo non resterà per sempre. Invece il mio cuore e la mia anima resteranno per sempre. Finché di me si dice che sono brutta posso restare tranquilla. Le persone buone e gentili sono belle davvero».

La risposta di Ambra Angiolini

Il messaggio di Jolanda Renga è stato condiviso anche da sua mamma, Ambra Angiolini. La showgirl ha ripostato il video sul suo profilo Instagram e ha dedicato un messaggio a sua figlia: «Tu il mondo lo hai già migliorato, semplicemente decidendo di esserci. È da quando sei nata che cerco di essere “ brutta” come te. Follemente tua, amore».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA