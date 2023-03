Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato? La foto del primo bacio in pubblico scatena il gossip. Chi è la nuova fiamma

di Redazione Web

Ambra Angiolini ha ritrovato l'amore? Sembrebbe proprio di sì. L'attrice è stata pizzicata in compagnia del presunto nuovo compagno mentre si scambiano carrezze e baci romantici. Il suo cavaliere è un volto noto al piccolo schermo, si tratterebbe infatti di Andrea Bosca e pare che tra i due la scintilla sarebbe scoccata la scorsa estate sul set della fiction Protezione Civile nella quale sono entrambi protagonisti.

Il bacio galeotto

«Ormai sono inseparabili», scrive il settimanale Diva e Donna che ha sorpreso la coppia in stazione a Roma, poco prima di salutarsi e di darsi appuntamento al prossimo incontro. Lei, infatti, vive a Milano mentre Andrea Bosca nella Capitale.

Un amore che sarebbe maturato a distanza, motivo per il quale non è vissuto al 100% a causa degli impegni lavorativi, ma nonostante ciò l'attrice 45enne appare più felice che mai.

La fiction che ha fatto da cupido è stata girata in Sicilia, a Stromboli. Ambra e Andrea sono i protagonisti e, secondo quanto racconta il settimanale, da quel momento sarebbero diventati inseparabili, anche se il loro amore li costringerebbe a essere pendolari, dato che i due non vivono sotto lo stesso tetto. Almeno per il momento.

