Ambra Angiolini, Allegri rompe il silenzio: «Della mia vita privata non ho mai parlato»

Ambra, ora parla Allegri. Tra Max Allegri e Ambra Angiolini l'amore è ormai finito, con una serie di ripercussioni poco simpatiche, dal Tapiro di Striscia alle accuse della figlia di lei, che ha fatto capire senza mezzi termini che la mamma era stata tradita dal compagno. E oggi, dopo le lacrime di ieri di Ambra in diretta radio, è arrivata una risposta a mezza bocca da parte dello stesso Allegri.

L'allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Roma, ha dribblato una domanda sulla recente rottura con l'attrice ex Non è la Rai. «Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani», ha detto Allegri.

