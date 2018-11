Ambra e Allegri, matrimonio a giugno: pronta la lista invitati e partecipazioni

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sono sempre più affiatati come coppia, continuano a farsi immortalere insieme dai giornali di gossip, pur mantenendo molta privacy sui social in merito alla loto vita privata, ma pare che siano pronti al grande passo. Il settimanale Chi, che li ha fotografati insieme mentre fanno shopping annunciando quella che sarà la loro data di nozze.Da tempo si vocifera che i due abbiano intenzione di fare il grande passo e pare che ormai i preparativi per le nozze siano in corso. I due si sposeranno a giugno del 2019 e pare che siano già pronte partecipazioni e lista degli invitati. Una nuova rinascita per Ambra che non aveva nascosto la sua sofferenza per la fine della sua storia d'amore con Francesco Renga, padre dei suoi due figli. Con l'allenatore della Juventus l'attrice ha ritrovato la felicità ed è pronta per la sua nuova vita di coppia. Allegri, dal canto suo, si mostra molto premuroso e affettuoso nei confronti della compagna: proprio Chi ha sorpreso la coppia in un negozio dove lui ha regalato alla fidanzata un orologio.