Amber Heard ha sniffato in aula? Un video getta nuove ombre sul processo con Johnny Depp

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard continua senza sosta. E allo stesso tempo continua a far parlare tra le polemiche e gli atteggiamenti sopra le righe dell'ex moglie di Johnny Depp. In molti, infatti, hanno notato i suoi pianti senza lacrime delle ultime udienze, ipotizzando che stia recitando un copione. Ma a far discutere, nelle ultime ore, è un video diventato virale su Twitter: Amber Heard sembra abbia sniffato durante il processo.

quick nosepressohttps://t.co/ChdAkGoiyW — Herman Knaust Gigachad (@LastwongR) May 6, 2022

La querelle giudiziaria da 50 milioni di dollari (a tanto ammonta il risarcimento chiesto dall'attore protagonista del Pirata dei Caraibi alla sua ex moglie per danni economici derivanti dalle accuse mosse contro di lui) è definito da tutti il processo dell'anno. Ma durante la testimonianza in aula della protagonista di Aquaman, è successo qualcosa che non è passato inosservato, scatenando la curiosità del popolo dei social.

AMBER HEARD HA SNIFFATO IN AULA?

Su Twitter sta circolando un video in cui si vede uno stralcio della deposizione fatta dall'attrice in aula, durante la quale Amber ha avvicinato un fazzoletto al naso per asciugarsi le lacrime e nel modo di strofinarsi il viso, si sarebbe coperta una narice, per poi annusare tappando l'altra narice... da qui l'ondata di reazioni degli utenti social che avrebbero accusato la star di 'tossicodipendenza'.

LA TESTIMONIANZA CONTRO JOHNNY DEPP

Il 5 maggio l'attrice ha denunciato un episodio di abuso sessuale. Il fatto sarebbe accaduto in Australia, dove Johnny Depp l'avrebbe penetrata con una bottiglia. «Ricordo che non volevo muovermi perché non sapevo se fosse rotta», ha dichiarato l'interprete. Ma non è l'unico episodio drammatico che la donna ha rivelato di aver subito dall'ex compagno. In una testimonianza che ha fatto storcere il naso a molti. Nella sua deposizione, infatti, la voce di Amber Heard si rompe spesso a causa del dolore riprovato raccontando al giudice gli episodi, ma i suoi occhi non sembrano voler collaborare. Amber spesso si interrompe scoppiando a piangere, ma nessun lacrima riga il suo volto. E in tanti si chiedono se l'attrice stia facendo una delle sue interpretazioni che potrebbe valerle ben 50 milioni di dollari... risparmiati.

