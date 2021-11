Verissimo, Amanda Lear replica a Miguel Bosè: «Gli avrò lasciato un bel ricordo»

Amanda Lear, ospite a Verissimo, risponde ironicamente alla domanda della Toffanin sulle dichiarazioni che il suo ex amore giovanile, Miguel Bosè, ha fatto nella biografia appena pubblicata in Spagna. «Gli avrò lasciato un bel ricordo» dice la showgirl francese ridendo.

Il cantante spagnolo ha raccontato tra le pagine della sua biografia, di aver perso la verginità con Amanda quando erano ancora ragazzini. A 15 anni, infatti, il padre di Miguel ha fatto incontrare i due ragazzini. «Suo padre era un donnaiolo - racconta la Lear - e non aveva capito che il figlio non era etero, per cui me l'ha praticamente buttato tra le braccia e dopo una passeggiata è successo».

Tra una risata e l'altra, la showgirl ha commentato con una punta di sarcasmo le rivelazioni di Bosè: «Non capisco perchè l'abbia detto, sono cose private».

