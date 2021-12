Amadeus si vaccina, la foto dopo la terza dose. E una fan azzarda un commento

Dopo le prime due dosi, arriva anche la terza per Amadeus, che a due mesi dall'inizio del suo Festival di Sanremo posta video e foto della sua vaccinazione anti Covid. Il conduttore, in un post su Instagram, si mostra sorridente mentre, con la mascherina sul viso, si fa inoculare la dose booster dalla dottoressa vaccinatrice. «Ci siamo, finalmente la dose di richiamo con la dottoressa: non vedo l'ora. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi: è l'unico modo che abbiamo per sconfiggere il virus», dice Amadeus nel video a corredo del post.

Tra i commenti, c'è chi scherza: «Ma il braccio è vero?», scrive Luana, un chiaro riferimento al medico no-vax che qualche giorno fa si era presentato all'hub vaccinale con un braccio in silicone. Scorrendo i commenti però, c'è anche chi lo rimprovera («C'era bisogno della foto?»), chi allude che non sia un vaccino vero ma un placebo, ma la stramaggioranza si complimenta con lui: «Bravo Ama, sei un grande. Anche io ho prenotato la terza dose». «Bravo Ama, sempre un esempio!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 11:29

