Amadeus travestito da fan per il compleanno: la foto su Instagram

Un travestimento quasi perfetto. Molto quasi. Questo personaggio televisivo, che ha scelto di mascherarsi da una sua stessa fan, oggi festeggia il compleanno. Riuscite a riconoscerlo? Vi diamo un primo indizio: oggi compie 59 anni.

«Buon compleanno! Tantissimi auguri da una tua fan molto, molto affezionata», scrive il conduttore televisivo nei panni di una sua fantomatica e improbabile fan. Se non avete ancora capito di chi stiamo parlando, vi diamo un altro indizio decisamente generoso: la sua carriera è iniziata in radio, prima dell'approdo in tv che l'ha portato anche al Festival di Sanremo, dove è stato direttore artistico e conduttore.

Ora che tutti voi avete indovinato, vi diamo la conferma della risposta esatta: si tratta di Amadeus.

