Alvaro Morata e Alice Campello super eroi, festa di compleanno dei gemelli è super FOTO

Alice Campello e Alvaro Morata si trasformano in super eroi per la festa di compleanno dei loro gemelli. La coppia che spesso si è trovata ad essere attaccata sui social a causa delle prestazioni calcistiche dell'attaccante spagnolo della Juventus, proprio sui social hanno condiviso la splendida festa organizzata per i due figli.

Con due post su Instagram la bella Alice Campello ha pubblicato gli scatti della festa davvero super. I due gemelli, Leonardo e Alessandro, hanno compiuto gli anni e sono stati invasi dai super eroi più amati dai bambini. Gli ospiti d'eccezione, infatti sono Spiderman, Batman e Hulk che posa con i festeggiati.

Poster a tema, palloncini, gonfiabili e torte personalizzate per i bimbi... e poi tanti amichetti, tra cui i figli di Cristiano Ronaldo accompagnati da mamma Georgina Rodriguez. Una festa all'insegna dell'allegria, con i due bambini al settimo cielo all'idea di poter incontrare i loro supereroi preferiti.

Anche Edoardo, il terzogenito di Morata e della Campello, non sta nella pelle. Tutti in costume, i piccoli si divertono un mondo insieme ai loro amichetti, tra cui Eva e Alana Martina, loro coetanee e figlie di Cr7, compagno di squadra alla Juve di Alvaro.

