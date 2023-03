L'uomo che "viene dal futuro" e la previsione per oggi: «Il 23 marzo gli alieni rapiranno 8000 persone». Ironia su TikTok

di Redazione web

Su TikTok non è difficile far diventare virale un contenuto, e nelle ultime ore sta attirando molta attenzione il video pubblicato da un utente che afferma di essere un viaggiatore del tempo. In virtù di questa sua caratteristica, il tiktoker afferma di conoscere già con grande precisione gli eventi futuri che riguarderanno l'umanità. Uno di questi è previsto proprio per oggi, giovedì 23 marzo: secondo Eno Alaric (@theradianttimetraveller sul social) gli alieni sbarcheranno sulla Terra e porteranno via ottomila persone e le trasferiranno su un altro pianeta, abitabile.

Papà scopre che la figlia gli ha donato un rene e scoppia in lacrime: «Perché lo hai fatto? VIDEO

La mamma star di TikTok morta improvvisamente a 30 anni: «Soffriva di emicrania, non riusciva a camminare»

La previsione

Il presunto viaggiatore del tempo, che ha un seguito di 350mila follower, ci tiene a presentarsi con dovizia di particolari e specifica di provenire dal futuro, e per la precisione dall'anno 2714. Le sue previsioni sono nefaste per il genere umano: «Il mondo finirà presto», in sistesi. «Una specie aliena molto ostile sta arrivando per riprendersi la Terra, non vinceremo», dice nell'ultimo video pubblicato. «Un altro alieno, il cui mondo è stato distrutto dai nemici, salverà alcuni di noi. Il 23 marzo 2023, circa 8.000 persone saranno portate su un altro pianeta abitabile», ha aggiunto. Il tiktoker ha poi ulteriormente chiarito: «La Terra non finisce il 23 marzo, questo è il giorno in cui The Champion porterà le persone sull'altro pianeta».

I commenti

Decine e decine i commenti - per niente allarmati - degli utenti che si sono connessi da ogni parte del mondo: «Sto facendo riparare l'auto, l'invasione arriverà prima o dopo che avrò pagato il conto?», «A che ora?», «Dicci i risultati della prossima finale di Champions», si legge tra i commenti. Mentre in tanti, dalle prime ore della giornata, hanno cominciato a far notare che nonostante la previsione ancora tutto procedesse come al solito sul pianeta Terra.

I viaggi nel tempo

Ma la previsione che riguarda il 23 marzo non è l'unica che il viaggiatore del tempo ha avuto la premura di condividere con i suoi follower: «2024: un virus emerge dalle calotte glaciali causando un'altra pandemia globale. Il virus infetta oltre 350.000.000 di persone. 2025: Le prime colonie arrivano su Marte, quello che trovano è davvero sorprendente. Gli astronauti trovano ossa umane vicino al sito di atterraggio, a dimostrazione che gli umani sono arrivati ​​per primi da Marte. 2026: Il più grande brillamento solare della storia colpisce la Terra. Il brillamento solare provoca un blackout globale e non c'è elettricità per 6 settimane di fila. 2027: il primo giorno del giudizio inizia in California, USA. Inizia proprio in California, poi negli anni successivi diventa globale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA