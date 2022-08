Alice Campello e Morata hanno scelto il nome "originale" del quarto figlio: ecco quale sarà

Quarto bebè in arrivo per Alvaro Morata e Alice Campello. I due genitori, ormai esperti, hanno deciso il nome da dare al loro quarto bebè. La coppia, tutta sorrisi, amore e famiglia, nelle scorse settimane ha reso noto di aspettare un altro bambino. E, dopo tre maschietti, il prossimo gennaio (il parto è previsto per l’inizio del 2023) nascerà una bambina. Rispondendo ad alcune domande dei fan tra le Stories Instagram, Alice ha rivelato che la figlia sarà chiamata Bella Morata Campello. Un nome più che originale.

Di recente l'influencer aveva dichiarato di essere indecisa sul nome. Prima ancora di sapere di aspettare una bambiba aveva riferito che lei e il marito, se fosse giunto un maschietto, lo avrebbero chiamato Federico o Santiago, mentre, se avessero saputo di essere in dolce attesa di una femminuccia, avrebbero optato per Bella, Vittoria, Lia. Alla fine hanno deciso per Bella. I gemelli Leonardo e Alessandro e il piccolo Edoardo non vedono l’ora di accogliere la sorellina in arrivo.

Campello, sempre conversando con i fan, ha raccontato come sta in questo periodo. «Se mi sto allenando? Impossibile, sto sempre male» ha spiegato ad una fan, corredando la dichiarazione con delle emoticon che ridono, segno che non c’è da allarmarsi. La giovane è alle prese con le classiche nausee della gravidanza che combatte cercando di mangiare qualcosa ogni mezz'ora.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 22:08

