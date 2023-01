Alice Campello, il ritorno sui social dopo il ricovero in terapia intensiva: «Sono stati giorni pesanti...»

di Redazione Web

Alice Campello sta recuperando tutte le forze. Dopo il parto che ha dato alla luce la piccola Bella, la moglie di Alvaro Morata ha avuto alcune complicazioni ed è stata ricoverata per diverse ore nel reparto di Terapia Intensiva, nella clinica Navarra a Madrid.

Le sue condizioni ora sono migliorate e Alice ne ha approfittato per tornare sui social e ringraziare i fan per gli infiniti messaggi di auguri.

Il post di Alice Campello

Alice Campello è uscita dalla Terapia Intensiva dove ha passato i giorni successivi al parto: la notizia è stata diffusa dal marito, Alvaro Morata, che insieme alla gioia per la nascita della figlia Bella si è trovato a fronteggiare l'apprensione per le condizioni di salute dell'influencer veneta. «I giorni peggiori della mia vita», li ha definiti il calcaitore, che ha annunciato a tutti quanti si stessero chiedendo in queste ore "come sta Alice Campello" che la moglie è fuori pericolo.

«Grazie a tutti per i messaggi stupendi, un po' alla volta mi sto riprendendo! Sono stati giorni pesanti e con tante emozioni contrastanti ma stiamo molto meglio. Vi abbraccio forte e grazie ancora», ha scritto la moglie del calciatore dell'Atletico Madrid che ha condiviso alcune foto con in primo piano il volto della piccola di casa, Bella la quarta figlia di casa Morata insieme a Leonardo, Alessandro ed Edoardo.

