Alice Campello, choc a Verissimo: «Sono viva grazie a 17 trasfusioni di sangue. Ho rischiato di morire»

di Redazione web

Alice Campello è stata una degli ospiti del salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo l'influencer ha raccontato il dramma del parto e i difficili momenti dopo la nascita della figlia Bella. La moglie del calciatore Alvaro Morata, ha rischiato la vita per una grave emorragia interna che si è scatenata subito dopo il cesareo.

Il racconto choc di Alice Campello

L'intervista di Alice Campello è cominciata con il racconto choc del post parto. L'influencer ha raccontato che il cesareo con cui è nata la sua bambina Bella, era andato bene: un'operazione tranquilla e riuscita perfettamente. Uscita dalla sala operatoria però, ha cominciato a sanguinare ininterrottamente ed è subito stata trasportata in terapia intensiva dove è stata sottoposta a 17 trasfusioni di sangue. I medici poi, le avevano detto che se l'emorragia non si fosse fermata avrebbero dovuto asportarle l'utero o avrebbe rischiato di morire. Fortunatamente la sera del 9 gennaio (giorno in cui Bella è nata), l'emorragia si è fermata.

L'amore della famiglia di Alice

Alice Campello ha raccontato a Silvia Toffanin che al momento del risveglio ha ritrovato suo marito Alvaro Morata e la sua famiglia al suo fianco: erano tutti davvero provati dalla preoccupazione. L'influencer ha detto: «Ora è tutto passato ma è stata una lezione di vita».

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 18:11

