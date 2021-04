Alfonso Signorini contro Tommaso Zorzi: «Non si può improvvisare, doveva prendere una pausa dopo il reality»

di Danilo Barbagallo

Alfonso Signorini parla del futuro televisivo di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello vip. Tommaso Zorzi dopo aver passato diversi mesi nella casa ha cominciato subito a lavorare col piccolo schermo con ”Punto Z” e come opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, ma Alfonso Signorini non è convinto dei risultati raggiunti: “Ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”.

Alfonso Signorini: Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip doveva aspettare

Secondo Alfonso Signorini il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi dopo tanto tempo in tv avrebbe dovuto aspettare un po’ per trovare l’occasione giusta. Il suo programma su Mediaset Play, il “Punto Z”, sembra non essere di gradimento a Signorini: “Se devo essere sincero – ha fatto sapere in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” - lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia Il Punto Z è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”.

Un accenno da parte di Alfonso Signorini anche all’Isola dei Famosi 2021, dove Tommaso Zorzi è impegnato come opinionista: “Penso Ilary Blasi se la stia cavando benissimo, la trovo molto a suo agio. Mi piace veramente tanto, penso che sia nel mood giusto. Cast e opinionisti? Il cast non è forse tra i più forti e tre opinionisti mi sembrano un po’ troppi”.

