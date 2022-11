Alfonso Signorini e la foto con lo spritz. Poi il dubbio: «Tremo al pensiero...»

Si prospetta intenso il sabato di Alfonso Signorini. Già dal mattino, il conduttore del Gf Vip appare intento a bere uno spritz. E' lui stesso ad aver pubblicato una foto in cui si mostra mentre sorride e tiene in mano uno spritz: «Tremo al pensiero di come arriverò a sera…» scrive in didascalia. Il conduttore arriverà a sera in piedi o barcollerà?

Ma potrebbe esserci un'altra interpretazione del post. Che il conduttore si riferisca ad una eventuale doppietta serale del suo programma, proprio il sabato sera?

Il dubbio

Si vocifera, infatti, che a fare concorrenza alla trasmissione di Rai 1,Ballando, che nelle prossime puntate inizierà alle 22 per lasciare posto alle partite del campionato, potrebbe essere il Gf Vip. Diversamente da quanto comunicato dalla produzione, che aveva annunciato per dicembre un unico appuntamento serale, la diretta del lunedì, Fanpage riporta che il reality di Alfonso Signorini potrebbe andare in onda a sorpresa, a metà dicembre, con due puntate extra. Precisamente il 10 e 17 dicembre, proprio in corrispondenza delle ultime due puntate di Ballando con le stelle.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Novembre 2022, 14:11

