Alfonso Signorini e le critiche per le foto di Milly Carlucci "ringiovanita": la risposta del conduttore

Alfonso Signorini spegne le polemiche e risponde alle critiche per le foto pubblicate sulla copertina del suo settimanale, “Chi”, dove appariva una Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, a detta di alcuni critici con un aspetto un po’ troppo giovanile rispetto alla reale età. Alfonso Signorini ha risposto alle accuse di aver utilizzato programmi di fotoritocco per modificare gli scatti.

Alfonso Signorini risponde al tam tam nato tempo fa in rete con l’accusa di aver utilizzato il fotoritocco per “ringiovanire” Milly Carlucci, a fianco di Andrea Iannone negli scatti pubblicate in copertina sul settimanale “Chi”. Il direttore e conduttore del GFVip è tornato sull’argomento e ha utilizzato la missiva di una lettrice per porre fine alle polemiche: «Solo poche righe – si legge nella lettera, come riporta il sito "Gossip.it" - per esprimere il mio disappunto sulle foto della signora Carlucci: che tristezza! Una così bella signora che si pone in copertina e all’interno come se fosse una trentenne: ma perché? Tutti conosciamo la sua età e come è realmente».

Alfonso Signorini dal canto suo ha dato la sua versione dei fatti «Per quanto mi riguarda – ha risposto - le foto della signora Carlucci mi sono arrivate dal fotografo esattamente come lei le ha viste pubblicate. Però, se posso spezzare una lancia a favore di Milly, le assicuro che, vedendola di persona, ogni volta mi sono sempre stupito della sua eterna giovinezza: un apparato genetico da studiare, il suo. Un caro saluto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA