Alfonso Signorini e la gravidanza di Aurora Ramazzotti: «Non era ancora al terzo mese, solo dopo ho saputo»

Alfonso Signorini non è solo gossip e Grande Fratello. Il giornalista che da 16 anni dirige il settimanale «Chi?» si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera in cui non ha risparmiato dettagli sulla sua vita personale, oltre che professionale. L'ultimo scoop? Quello su Aurora Ramazzotti incinta, che non ha fatto molto piacere alla diretta interessata.

La passione per la musica

Dalla certezza di morire il 7 dicembre (ma senza specificare di quale anno) a causa di un attacco di panico avuto proprio in occasione della prima alla Scala che sognava sin da bambino, alla soddisfazione di aver potuto ricomprare alla madre l'acquamarina che vendette per comprare all'Alfonso bambino il suo primo pianoforte. Signorini è un grande appassionato di musica che ogni giorno prende due ore e mezza di lezioni di pianoforte e che ora, a pochi giorni dall'inizio delle prove del Grande Fratello Vip, è volato in Sicilia per il debutto il 10 settembre con il Teatro Bellini di Catania della «sua» Cavalleria Rusticana a Vizzini, paese natale di Verga.

La donna che lo crede etero

Della sua vita privata il conduttore del GFVip dice di essere single sulla carta, dopo la fine della relazione con Paolo Galimberti durata 18 anni, ma di essere «molto innamorato» di un uomo che non fa parte del mondo della tv. Nel suo passato, anche la convivenza con una donna: «Laura, per cinque anni. Tempo fa l’ho incontrata in Puglia, io ero con Paolo e lei con il marito, l’istruttore di tennis con cui mi aveva tradito. È ancora convinta che io sia eterosessuale».

La gravidanza di Aurora Ramazzotti

Sul versante gossip, Signorini parla del recentissimo scoop sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti che ha fatto infuriare la figlia di Michelle Hunziker: «Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese». E ha poi aggiunto che non avrebbe pubblicato la notizia se lo avesse saputo prima: «Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima». Ma è un'altra la persona che ha fatto più arrabbiare negli anni: Emanuela Folliero. Racconta: «A un programma su Rete 4, dove presentava il suo calendario, le chiesi se aveva preso certi stivali al Raccordo Anulare».

