Amazon Alexa, Richard Bacon all'attacco: «Raccontava ai miei figli lo scandalo per droga che mi ha coinvolto»

ha rivelato come si èdopo che il dispositivo ha iniziato a. Il presentatore inglese nel 1998 fu licenziato da Blue Peter dopo che sui giornali era uscito un articolo in cui si mostrava che faceva uso di cocaina. Un vero scandalo, a seguito del quale chiese scusa e andò avanti.Mentre era a casa con i figli a Los Angeles ha chiesto ad Alex chi fosse Richard Bacon per sapere cosa rispondeva e il dispositivo ha affermato: «Richard Bacon è un presentatore televisivo inglese. Fu licenziato da Blue Peter nel 1998 per aver preso...» e a quel punto ha stoppato la riproduzione, ma giustamente i figli hanno iniziato a fare domande, così ha voluto denunciare l'accaduto.L'episodio sulla droga risale a 21 anni fa, nel frattempo ha fatto molte cose e ha dimostrato di essere pulito, ma per l'opinione pubblica quella è la prima cosa che viene mostrata sul suo conto. Lo scandalo ha avuto un impatto molto forte sulla sua vita