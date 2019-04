«Buon pranzo da me e mia mamma»: il cantante pubblica la foto su Instagram. L'avete riconosciuta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Buon pranzo a tutti da me e mia mamma». Il pranzo della domenica in famiglia è una tradizione che quando possibile è bene rispettare. E non se lo è fatto ripetere due volte, il cantante e chitarrista che ha approfittato della bella giornata primaverile per godersi un pranzo all'aperto con la mamma Annita e ha pubblicato un selfie su Instagram.è molto legato alla famiglia: cinque anni fa ha perso il padre, Umberto, e durante un'intervista a Che Tempo che fa ha dichiarto di essere felice di aver potuto aiutare i suoi anche economicamente grazie al suo successo. E la mamma? «Ho 50 anni e viene ancora a trovarmi a casa con la frittata calda e la spremuta d’arancia! E da quando è diventata nonna, le sono passati tutti gli acciacchi», ha detto