Alex Belli, la rivelazione: «Ora con Delia vorrei un figlio». Poi attacca Barù

Alex Belli protagonista assoluto, anche dopo la fine del GF vip. Dopo il tira e molla infinito durante il reality, tra l'attore e Delia Duran l'interesse dei follower non si è spento, anzi, sono in tanti a voler sapere quali saranno i loro prossimi progetti. E, dunque, Belli si concedi ai suoi fan rispondendo a tutte le curiosità su Instagram. Tra le richieste, spicca una in particolare. In primis, un fan ha chiesto ad Alex se vorrebbe tornare nella prossima edizione del Grande Fratello Vip e lui ha confermato senza esitare: «Assolutamente si!». Poi, un appassionato alla love story, ha chiesto se vuole avere un bambino dalla sua compagna Delia: «Spero presto» ha risposto l'attore.

Leggi anche > GF Vip, Alfonso Signorini stupisce tutti: «Con Soleil nessun rapporto. Alex? Non mi manca»

Inoltre, Belli ha rivelato che presto lavorerà con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano per un servizio fotografico, ma anche con le tre sorelle Selassiè. Proprio a proposito della vincitrice del GF Vip, Jessica Selassiè, a Belli è stata chiesta un’opinione sulle ultime dichiarazioni fatte da Barù a Verissimo sul rapporto con la principessa.

«Di Jessica non sono innamorato, vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene, ho un affetto profondo per lei come un’amica. Ma ora facciamola finita, non ce la faccio più» ha dichiarato Barù. E il commento di Alex Belli è stato: «Ma dai…» con emoticon chiaramente sarcastica. L’attore, infatti, aveva già espresso i suoi dubbi sull’interesse di Barù a Jessica, mettendo pubblicamente quest’ultima in guardia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA