Alessio Boni papà a 53 anni, è nato il primo figlio Lorenzo

L’attore Alessio Boni è diventata papà per la prima volta a 53 anni. Boni festeggia l’arrivo a casa del suo primo figlio, Lorenzo, nato dalla sua relazione con la compagnia, la trentacinquenne Nina Verdelli.

A dare l’annuncio però non è stato Boni, che per ora sul social in tema di ristrettezze per il coronavirus regala una poesia al giorno ai suoi follower ma non fa menzione del piccolo, ma l‘account Instagram del programma “Verissimo” di Silvia Toffanin. La tramessione è sospesa è va in onda alla stesso orario con una sorta di “Meglio di…” ma dal social si legge: “Alessio Boni è diventato papà del piccolo Lorenzo 💙 Congratulazioni all’attore e alla compagna Nina Verdelli per la nascita del loro primo figlio! #Verissimo @alessioboni66”.



Tempo fa, dopo aver comunicato il futuro lieto arrivo, aveva parlato anche del ruolo di padre: “Non c’è un’età: padri si è, o non lo si è, indipendentemente dall’avere o meno dei figli. Certo, quando penso a quel fagiolino che cresce nella pancia di Nina io mi commuovo”.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 17:30

