Alessio Boni a Domenica In: «Sarò papà a 53 anni, quando ci penso sorrido»

Domenica 10 Novembre 2019, 20:33

sarà ilnella fiction che andrà in onda sumartedì e nella vita avrà il primo figlio molto presto. Di questo periodo d'oro ha parlato aospite diL'attore ha raccontato anche gli esordi, la casualità con cui ha scelto questa professione che ama e il lavoro nel sociale. Lavorerebbe continuamente sul set e non solo e quando viaggia la gente che incontra lo arricchisce.Sulla vita privata ha ammesso di essere molto riservato, ma ha mostrato la luce negli occhi quando ha confermato che sta per diventare«Un bel traguardo e quando ci penso viene un sorriso», ha detto emozionato. L'interprete è legato da qualche anno auna compagna più giovane di lui, maha preferito non mostrare le loro foto insieme. Il bambino dovrebbe nascere in primavera.Sulla fiction ha spiegato: «Mi piace entrare nelle vite di personaggi così distanti da me. Questa volta interpreto Piaggio, che ha pensato alle donne». Tutto è partito, infatti, dalla decisione didi creare una moto per migliorare la viabilità soprattutto per le clienti femminili, in modo che non dovessero alzare le gambe per poter salire a bordo del suo mezzo all’avanguardia.«Questo personaggio lo adoro, io sono un vespista. - ha rivelato Boni a Leggo - Ho avuto la mia prima Vespa a 14 anni e mi ha dato un senso di indipendenza, di libertà totale. Ho ancora una 200 ristrutturata, guai a chi me la tocca. Ai primi provini andavo con quella».