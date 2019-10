Alessio Boni papà a 53 anni, la fidanzata Nina Verdinelli è incinta: «Avevo smesso di parlarne per scaramanzia»

Leggi anche > L'Eredità, la concorrente fa coming out in puntata





Giovedì 31 Ottobre 2019, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

diventeràa 53 anni. La fidanzata, la giornalista, di 18 primavere più giovane, è infatti incinta, il piccolo (il sesso è ancora ignoto) dovrebbe nascere a marzo e l’attore può finalmente coronare il suo desiderio di paternità più volte espresso.Da tempo infatti Alessio voleva allargare la famiglia: “Nascerà a marzo – ha svelato al settimanale “Oggi” - Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato”.Per adesso di gode l’idea della futura paternità e non pensa al matrimonio: “La famiglia nasce con l'unione di due persone e il pargolo che arriva. Il matrimonio è un contratto. Lei ha bisogno di un contratto per l'amore? Io no, non ne ho bisogno. E la mia compagna neanche, altrimenti non starebbe con me. Inoltre i figli delle coppie non sposate hanno ormai gli stessi diritti di quelli nati nel matrimonio, quindi non c'è motivo”.