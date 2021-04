Alessia Ventura è diventata mamma, è nata la figlia Ginevra: «Siamo pazzi di te»

Alessia Ventura è diventata mamma della sua prima figlia, Ginevra. Alessia Ventura dopo aver dato l’annuncio della sua gravidanza sul social, è tornata dai suoi follower per comunicare la gioia per l’arrivo in famiglia della figlia Ginevra.

Alessia Ventura mamma, è nata la figla Ginevra

Alessia Ventura, ex letterina del programma condotto da Gerry Scotti “Passaparola” è diventata mamma dalla relazione col compagno Gabriele Schembari. Alessia Ventura ha voluto condividere la lieta notizia con i suoi follower con un post dal suo account Instagram con uno scatto in cui si intravede la piccola, seguito dalla didascalia: “27/04/2021a 00.16 è nata la nostra cucciola. Benvenuta al mondo Amore mio!! Siamo pazzi di te Ginevra. L’emozione più bella della nostra vita!”.

Numerosi i commenti entusiastici da parte dei follower sul social, anche del mondo Vip, con messaggi di auguri da parte di Francesco Totti, Costanza Caracciolo, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, Cecilia Capriotti, Natasha Stefanenko, Flora Canto e Francesco Oppini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA