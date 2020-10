Alessia Messina e l’addio a Mario Balotelli: «Io credevo di essere fidanzata…»

Mario Balotelli e Alessia Messina si sono lasciati. Poco dopo che la relazione fra Mario Balotelli e Alessia Messina è stata rivelata da un settimanale, la ex protagonista di “Uomini e donne” ha annunciato la separazione dal calciatore attraverso il suo account Instagram.

Alessia pensa di avergli dato troppa importanza: “Lo conoscevo da poco. Io credevo di essere fidanzata… ma non voglio dire altro – ha raccontato al “Magazine di Uomini e donne” - Penso di aver già dato fin troppa importanza a una persona che secondo me non la meritava. Non sono una persona che cercava visibilità da questa cosa. Ora mi sento presa in giro ma non voglio davvero parlarne. Non voglio altri polveroni. È una parentesi che vorrei dimenticare”.

A “Uomini e donne” è stata scelta da Amedeo Andreozzi e il ricordo, nonostante il tempo passato, è molto positivo: “Io sono rimasta la stessa, un po’ più grande, più cresciuta. È stata un’esperienza bellissima, che ho fatto con piacere. Se lo facessi adesso, sarebbe in maniera diversa, ho una maggiore consapevolezza”.

“A ventisette anni - prosegue - vivrei le cose diversamente. La cosa più bella che mi resta sono le emozioni che ho vissuto dentro il programma, cose che non è facile vivere nella vita quotidiana. La scelta poi è stata bellissima e inaspettata! La redazione mi aveva chiamato per un colloquio, non avrei immaginato che Amedeo mi avrebbe scelto!”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 22:50

