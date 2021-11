Alessia Marcuzzi hot su Instagram: apre il cassetto e mostra la sua collezione di vibratori

Alessia Marcuzzi hot mostra ai suoi followers il cassetto con i suoi vibratori. Bella, intelligente, talentuosa e anche disinibita la Marcuzzi che ieri sera ha aperto il box delle domande su Instagram lasciando che i suoi followers le chiedessero delle curiosità a cui è stata felice di rispondere, senza tabù o segreti.

Leggi anche > Chiara Ferragni e Fedez, problemi tra consuocere? Cosa è successo tra le due mamme

Quando un utente le ha chiesto se fosse favorevole all'uso di sex toys la Marcuzzi, senza mostrare alcun imbarazzo, ha postato in video in cui mostra il suo "cassetto dei segreti". Aprendolo, nascosti tra altri oggetti, spuntano le scatole di quelli che sembrano in modo inconfondibile proprio dei giocattoli erotici. Alessia sorridente svela solo una parte della confezione poi ritrae la telecamera e con un sorriso malizioso aggiunge: «shhhhh», come a dire che si tratta di un segreto, anche se condiviso con una community di oltre 5 milioni di followers.

Libertà e spontaneità sono da sempre state le caratteristiche di Alessia che ancora una volta, anche nella sua sfera più intima, ha voluto mostrare, lasciando alle spalle ogni tabù e pregiudizio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA