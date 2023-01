Alessia Marcuzzi, schiena nuda e vestito rosso fuoco: «Vado a fare la spesa...»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare in tv con il nuovo programma di Rai 2 Boomerissima e per farlo al meglio la conduttrice ha sfoggiato uno dei look più sensuali tra i post di Instagram. Con la schiena scoperta e un dress chic, la 50enne romana ha optato per un Capodanno di fuoco.

Il Capodanno di Alessia Marcuzzi

Dopo oltre un anno di pausa dalla televisione, la Marcuzzi torna finalmente al centro dei riflettori: a partire dal 10 gennaio sarà ogni settimana su Rai 2 con un programma tutto suo intitolato Boomerissima. E proprio nelle ultime ore, la conduttrice ne ha condiviso il promo tra i post di Instagram dandone qualche anticipazione: «Sarà una vera e propria festa per chi come me è cresciuto negli anno 80/90, con uno scontro generazionale fra boomers e millenials».

Alessia ha dato inizio al nuovo anno all'insegna della positività e dell'eleganza: in un video condiviso sui social è stata immortalata mentre fa una passerella hot verso l'ascensore poco prima di uscire. La showgirl romana ha puntato tutto sul colore del vestito a tubino, di un rosso fuoco che le ha lasciato la schiena completamente nuda fin sopra il lato B con un maxi scollatura.

Tra i commenti spunta quello esilarante dell'amica e collega Mara Venier: «Dove vai amore?», che ha ricevuto una risposta ironica, come solo Alessia Marcuzzi sa dare: «A fa la spesa amore, ho trovato la prima cosetta che capitava», con l'aggiunta di emoji sorridenti.

