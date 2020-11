Alessia Marcuzzi, con lo scatto in topless conquista Instagram. Alcuni fan la criticano

Alessia Marcuzzi regala ai suoi follower uno scatto in topless sul social. Alessia Marcuzzi ha deciso condividere uno scatto decisamente osé per i suoi fan sulla rete, che però non hanno mancato si sollevare qualche critica.

Alessia Marcuzzi, 48 anni compiuti da poco con festa in famiglia, ha postato su Instagram un suo scatto in bianco e nero, che la vede accovacciata, in topless, con indosso solo leggins e stivali, seguito dalla didascalia: "I'm the bad guy". Una posa decimante insolita per la conduttrice, che sfoggia un fisico a prova di critica, come confermano numerosissimi complimenti da parte di fan e amici vip, che la propongono per la copertina di Vogue.

Qualche follower però accenna alla protesta, considerando questo tipo di foto non adatte ad Alessia alla sua età: “Con tutto il rispetto - scrive un fan - sei molto bella.. ma che senso hanno ste foto”, oppure: “Ma smettilaaa ! A’ Fanaticaaaa! Tieni 50 anni ormai..”, seguito da: “Non sei troppo adulta ?”.

