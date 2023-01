Alessia Marcuzzi, il video della pole dance scatena i fan: il dettaglio di Boomerissima svelato in anteprima

di Redazione Web

Alessia Marcuzzi è tornata con la stessa carica di due anni fa. Dopo una lunga pausa dalla televisione, la conduttrice è ripartita alla grande al timone di un nuovo varietà che ha conquistato l'attenzione e la simpatia degli italiani: Boomerissima, in onda in prima serata su Rai 2 dal 10 gennaio 2023.

Impegnatissima con le prove, la 50enne ha condiviso un video sulle Instagram stories svelando un piccolo dettaglio hot che sicuramente farà impazzire i telespettatori nel prossimo appuntamento.

Con la solita spontaneità che la contraddistingue, la Marcuzzi si è lasciata immortalare mentre esegue un numero di pole dance tra le urla e gli applausi di chi era presente in studio. Un piccolo anticipo di quello che succederà nel prossimo appuntamento di Boomerissima.

Con Boomerissima Alessia è tornata sul piccolo schermo dopo diversi anni di allontanamento volontario. In una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna Alessia ha parlato della sua nuova avventura in tv e ha rivelato il motivo per cui ai tempi in cui ha lavorato a Mediaset ha deciso di prendersi una pausa dalla tv, ammettendo di aver perso l'entusiasmo: «Io ho un altro lavoro, produco creme, borse e accessori, e nell’ultimo periodo a Mediaset mi entusiasmava più questa attività che condurre programmi», per lei questo è stato un campanello d'allarme e prosegue: «Era chiaro che c’era qualcosa che non andava…Dovevo fermarmi».

