Alessia Marcuzzi e il nuovo cane Brownie: è come quello di Michelle Hunziker e Belen Rodriguez

Venerdì 18 Ottobre 2019, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In casa diè arrivato un nuovo amico a quattro zampe, Brownie. È stata la stessa conduttrice di “Temptation Island Vip” a presentare il cucciolo su Instagram. Brownieè un barboncino toy, lo razza dei cani diNegli scatti condiviso sul social c’è Mia, figlia di Alessia e Francesco Facchinetti, mentre gioca con Brownie, seguito dalla didascalia: “ Benvenuto Brownie....Siete due scapigliati arruffati❤️😍🐶 #brownie #somuchlove P.S. Grazie @morganacarpentieri per averci aiutato a trovare questo cucciolo stupendo!”.La razza è appunto la stessa dei cani di Michelle, che ospita in casa gli inseparabili Lilly, che ha ormai compiuto 10 anni e il figlio Leone, 3 anni. La showgirl ha poi regalato un cucciolo all’amica Belen Rodriguez, che l’ha ringraziata via Instagram con un “Ancora dobbiamo pensare al nome… ci piace, grazie Michelle”.