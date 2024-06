Alessia Marcuzzi, dolore social per i ragazzi morti nel Natisone: «Questa immagine mi devasta». Il post che commuove

di Redazione web

Alessia Marcuzzi e il post straziante sulla tragedia del Natisone con la morte delle due ragazze e Cristian ancora disperso.

«Questa immagine mi devasta. Un abbraccio grande ai familiari di questi tre ragazzi ( uno dei tre e’ ancora disperso). Tre giovani ragazzi abbracciati e uniti per cercare di salvarsi dal fiume Natisone in piena», ha scritto la Marcuzzi in serata rispostando l'immagine del tre giovani abbracciati in mezzo al fiume prima che la piena li travolgesse.

Natisone, il mistero del corpo di Cristian: perché non si trova? Le ricerche nel fiume

Alessia Marcuzzi, le lacrime social per i morti del Natisone

Un post che ha immediatamente fatto il pieno di like commossi, tra questi anche quelli di alcuni vip amici di Alessia Marcuzzi. Paola Saluzzi ha scritto: «È atroce pensarli in quegli attimi. Ed è un dolore così feroce pensare al dolore delle loro famiglie». «Alla fine, era come mi ero immaginata - scrive un altro follower -, uno di loro non sapeva nuotare e aveva paura, gli altri 2 sino tornati indietro per non abbandonarla (poi ho avuto conferma dal tg che era successo proprio questo).

«Un'immagine devastante... una preghiera x loro e le famiglie. Ma quante domande che ho...cosa ci facevano lì? Perché non hanno provato a muoversi da dove erano? Io sono mamma e non oso immaginare il dolore dei genitori...» aggiunge una fan sui social.

Intanto domani mattina sarà aperta la camera ardente di Patrizia Cormos, di 20 anni, e Bianca Doros, di 23 anni, morte travolte dalla piena improvvisa del fiume Natisone, ospitata nella Casa funeraria di via Calvario a Udine. L'ultimo saluto alle due amiche lo si potrà portare anche mercoledì, fino alle 16, quando è prevista la preghiera con il rito ortodosso. Al termine, le salme partiranno alla volta della Romania dove verrà celebrato il rito funebre e si procederà all'inumazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA