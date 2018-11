Alessia Marcuzzi hot: in viaggio per il compleanno prova le scarpe, ma dimentica le mutandine

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo scorso 11 novembreha spento 46 candeline, come riportato da Leggo.it , e per il suosi è regalato un viaggio a Dubai, una delle sue mete vacanziere preferite. La conduttrice de “Le Iene” ha trascorso il tempo, come dimostrano i numerosi post dal suo account instagram, fra cene e bagni di sole, senza dimenticare lo shopping. Proprio in uno di questi scatti, mentre prova un paio di scarpe in una boutique, i suoi follower si sono accorti di un particolare, cioè che Alessia non indossa leNei commenti infatti alcuni fan si sono accorti della mancanza di lingerie, scatenandosi sulla bacheca con battute più o meno esplicite sull’argomento. Ad accompagnare Alessia nel suo viaggi, oltre al marito Paolo Calabresi Marconi e i figli, alcune amiche con cui si è divertita fra balletti e dediche sul social.Dal punto di vista professionale, dopo il ritorno a "Le Iene" in sostituzione di Ilary Blasi (impegnata con la conduzione del Grande Fratello Vip) a fianco di Nicola Savino, Alessia Marcuzzi è attesa con la nuova edizone del reality "L'Isola dei Famosi".