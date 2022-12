Alessia Marcuzzi mostra le gambe piene di lividi e si accende il mistero. Poi, il dettaglio chiarisce

Alessia Marcuzzi è pronta per il grande ritorno in televisione, ma le sue gambe (piene di lividi) un po' meno. La conduttrice si sta preparando per il suo nuovo show in onda su Rai2 da martedì 10 gennaio, «Boomerissima» che ha coome focus quello di mettere a confronto generazioni ed epoche differenti con un semplice scopo: far divertire. Mancano pochi giorni ormai e la conduttrice sta dando il meglio di sé per regalare al suo pubblico una trasmissione ad hoc.

Alessia Marcuzzi mostra le gambe "storte": «Per anni ho portato solo pantaloni perché venivo presa in giro»

Alessia Marcuzzi, in tuta rosa è sempre più sexy: fisico da paura anche a 50 anni

Alessia Marcuzzi senza veli: l'outfit sexy 'vedo non vedo' è già tendenza. Poi, tra le foto spunta l'intruso: «Cucù»

Le prove dietro le quinte

La trasmissione è stata rinviata di qualche mese per diversi motivi, ma ora è tutto pronto per andare in onda. Alessia Marcuzzi ha condiviso con i follower negli ultimi mesi alcune delle prove sulle performance di ballo che saranno le vere protagoniste del programma in onda da gennaio 2023.

Proprio nelle ultime ore, la bionda showgirl romana, ha pubblicato dei video che hanno insospettito i fan, ma il suo tono allegro e spensierato ha subito chiarito la situazione: Alessia si sta allenando duramente dietro le quinte e le full session di ballo le hanno causato qualche livido sulle gambe e sui piedi. «Volevo essere ballerina, volevo essere tommasina», dice la conduttrice nel video mentre mostra ai fan i lividi, e tagga l'amico e coreografo di ballo Luca Tommassini.

Chiazze nere sulla gamba destra e sulla sinistra, e i piedi non sono da meno. Ma nulla di preoccupante, perché il collega Tomassini ha ricondiviso tra le storie i video della Marcuzzi e ha aggiunto le emoji con lo smile: «Non mollare Alessia», ha scritto aggiungendo l'hashtag del programma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA