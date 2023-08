Alessia Marcuzzi e le foto Instagram che fanno impazzire i fan: «Simbolo dell'erotismo italiano»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi, in questo momento, si trova a Londra dove si è recata insieme alla figlia Mia e ai genitori, per scattare le foto della nuova collezione della sua linea di borse. La conduttrice romana è molto amata sui social e, proprio per questo, desidera mantenere il suo profilo più attivo possibile così da comunicare sempre con i suoi fan. Alessia, nelle scorse ore, ha pubblicato alcune foto che i follower hanno definito super sexy.

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha postato una serie di foto sul proprio profilo Instagram che hanno mandato letteralmente in visibilio i suoi fan. Vestito lungo, rosso bordeaux e sneakers. Un'espressione sexy, prima, e un sorriso smagliante, poi. Si presenta così, la conduttrice nel suo ultimo post social che ha riscosso moltissimo successo tra i suoi follower. Le immagini, infatti, hanno collezionato migliaia di like e commenti in poche ore e tutti lasciano frasi complimentose per Alessia che è una delle presentatrici italiane più amate dal pubblico.

I commenti dei fan

È molto raro trovare un commento negativo sotto le foto di Alessia Marcuzzi e l'ultimo post ne è la prova. Infatti, qualcuno ha commentato così gli scatti della conduttrice: «Sei bellissima, il simbolo dell'erotismo italiano», «Questo colore fa risaltare ancora di più il tuo magnifico sorriso» oppure ancora «Sempre più bella! Non vedo l'ora di rivederti in televisione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 09:16

