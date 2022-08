Alessia Marcuzzi, vacanze sempre più hot: il lato b infiamma i social

Alessia Marcuzzi è sempre più vicina al suo ritorno in televisione, ma per la showgirl e conduttrice gli ultimi scampoli di vacanze sono sempre più bollenti. E sul suo profilo Instagram spunta una foto del suo lato b che sta facando impazzire i suoi fan.

Leggi anche > Federica Pellegrini, quando e dove sarà il matrimonio con Matteo Giunta? Ecco dove vederli

Il post bollente

Alessia Marcuzzi è pronta, dopo un lungo periodo di stop, a tornare in tv. Prima di annunciare il suo ritorno in Rai con Boomerissima nella prossima stagione, infatti, Alessia è stata molto attiva sui social. Non solo si è occupata di pubblicizzare le sue aziende e il suo lavoro da influencer ma si è anche mostrata per la donna che i suoi tanti fan amano. Il suo carisma, la sua simpatia e il suo lato più hot non sono mai mancati sul suo profilo social e nell'ultimo post sono stati tantissimi quelli che hanno apprezzato il suo lato più bollente. Che Alessia Marcuzzi sia ormai prossima a spegnere 50 candeline non è un mistero, per chi conosce ogni dettaglio della vita della conduttrice. Questo avverrà a novembre ma con lo scatto che ha postato, la Marcuzzi dimostra che non teme per nulla lo scorrere del tempo. Le sue forme sono perfette e infiammano il web.

La reazione dei fan

In poche ore ha raccolto migliaia di like e di commenti e quasi tutti fanno riferimento al suo lato b che non teme l'avanzare del tempo. C'è chi commenta: «Immagino che tutti guarderanno lo scoglio», ironizzando sul fatto che non si può non dare attenzione alle curve della Marcuzzi. Chi invece si spinge ancora oltre commentando: «C'è chi zoomma e chi mente». Chi si limita a sottolineare la perfezione del suo corpo, notando che in molti metterebbero la firma per arrivare alla soglia dei 50 anni con quella forma fisica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA