Alessia Marcuzzi, in Costa Azzurra il bikini è bollente

I fan su Alessia Marcuzzi: «Come fa ad essere stanca dopo settimane di mare?»

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fisico statuario e lato B da migliaia di like per, in vacanza con la famiglia in. La conduttrice pubblica sul suo profilo Instagram gli scatti dei posti che visita, decisa a immortalare il meglio del viaggio.In una foto si mostra in piedi e in procinto di tuffarsi in acqua. Tra le rocce alza le braccia e per accompagnare il post usa una citazione di Walt Withman: “Anch’io non sono affatto domato, anch’io sono intraducibile e lancio il mio grido barbarico sopra i tetti del mondo".In un'altra foto pubblicata su Instagram compare insieme al marito Paolo e alla figliaTutti e tre guardano uno splendido tramonto in riva al mare.In ogni scatto la 45enne esibisce un fisico mozzafiato e una linea eccezionale. Alcuni fan, tuttavia, continuano a ritenere che sia troppo magra. Una critica a cui lei non ha mai badato molto, dal momento che è sempre molto attenta al corpo e all'attività fisica.