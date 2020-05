Alessia Marcuzzi si separa dal marito Paolo Calabresi? Il mistero dei post e il silenzio social

Alessia Marcuzzi single: «Ha lasciato il marito Paolo Calabresi durante la quarantena»​

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e il marito Paolo Calabresi si sarebbero lasciati. Un’indiscrezione di Dagospia ha fatto partire il tam tam mediatico sulla fine del matrimonio fra la conduttrice e l’amico di gioventù, che era stato celebrato con una cerimonia top secret a Londra.L’amore era scoppiato dopo la fine della relazione con Francesco Facchinetti, da cui Alessia ha avuto le seconda figlia Mia (mentre Tommaso, primogenito è figlio di Simone Inzaghi), in maniera improvvisa come è successo per la separazione. Il repentino addio, avvenuto durante il lockdown, rimane ancora avvolto nel mistero. Innanzitutto nessuno dei due diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni in merito, nonostante appena sia stata pubblicata la news è immediatamente rimbalzata sulla rete: silenzio tanto da parte di Alessia, tanto dal suo (forse) ex marito, che comunque non sembra amare troppo i riflettori.Secondo le indiscrezioni a mettere fine alla relazione sarebbe stata lei ma, almeno stando ai post sulla sua pagina social, il rapporto non sembrava essere in crisi. Il 20 aprile, in occasione del compleanno di Paolo, la Marcuzzi ha condiviso delle tenere foto idi coppia, seguite dalla didascalia: “Ma come funziona sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci???🧐🤪 Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene😍❤️”. Dal momento in cui si è diffusa la notizia invece, dalle stories, ha mostrato un regalo che Francesco Facchinetti, con cui ha sempre un buon rapporto, ha fatto a lei e la figlia Mia. Alessia su Instagram sembra allegra e spensierata come sempre ma forse a breve, anche per via delle numerose domande a riguardo, ci farà sapere se è o meno ancora sposata…