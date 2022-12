Alessia Marcuzzi mostra le gambe "storte": «Per anni ho portato solo pantaloni perché venivo presa in giro»

Alessia Marcuzzi si è messa a nudo. Ospite di uno spettacolo contro il bullismo, la conduttrice ha parlato per la prima volta in pubblico di una caratteristica fisica del suo corpo che le ha sempre creato disagi. Un tempo magari, quando era un'adolescente, cercava di camuffare quella parte del corpo con i pantaloni, adesso Alessia non ha più paura e sfoggia le sue lunghissime gambe di fronte ad una sala piena di persone, mettendo in evidenza quello che per anni ha considerato essere un «difetto».

Il discorso di Alessia Marcuzzi

Lo spettacolo contro il bullismo è stato organizzato da Luca Tommassini in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo-Bulli Stop, presso l'Auditorium Conciliazione a Roma. Sul palco di Bulli Stop Xmas Show, Alessia Marcuzzi ha sfoggiato non a caso una minigonna a pieghe. L'intenzione era chiara sin dal principio, Alessia voleva dimostrare al pubblico che nessuno è perfetto e che l'immagine può ingannare: «Marcu’ te ce passa un treno sotto le gambe», ha urlato Alessia ricordando come al liceo veniva presa in giro dai compagni per le sue gambe "storte".

«Io per questo motivo non mettevo mai le gonne. Non è stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto... era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna», ha spiegato la Marcuzzi.

Poi, ha condiviso il video del suo intervento sui social e ha lanciato un messaggio importante: «È stato solo un momento leggero per far capire a tante persone che sentono un disagio forte, di farlo diventare un punto di forza e fregarsene del giudizio degli altri. Il nostro difetto e’ la nostra unicita’ e questo ci rende fuori dal comune.

Una serata importante e piena di energia. Saremo sempre contro il bullismo, e dobbiamo tutti aiutarci a vicenda».

